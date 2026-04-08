Regione, stanziati 108milioni a Città metropolitane e Liberi consorzi

Firmato il decreto di riparto

PALERMO – La Regione Siciliana assegna 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali. Il decreto di riparto è stato firmato dal presidente Renato Schifani, nella funzione di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

Le risorse destinate alle Città Metropolitane e ai Liberi consorzi

Nel dettaglio, quasi 57,4 milioni sono destinati alle tre Città metropolitane, mentre poco più di 50,6 milioni vanno ai sei Liberi consorzi comunali. Quattro i criteri utilizzati per la distribuzione delle risorse: popolazione residente, superficie territoriale, estensione della rete stradale provinciale e numero delle classi delle scuole superiori.

Le cifre

Per le Città metropolitane, a Palermo spettano 22,6 milioni di euro, a Catania 19,6 milioni e a Messina 15,1 milioni. Quanto ai Liberi consorzi, ad Agrigento sono assegnati 10,4 milioni, a Siracusa 9,7 milioni, a Trapani 9,6 milioni, a Caltanissetta 7,4 milioni, a Ragusa 6,6 milioni e a Enna 6,5 milioni.