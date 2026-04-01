Il governatore invita a usare la specifica piattaforma web contro illeciti e corruzione

PALERMO – “Cari siciliani, ieri ho riunito tutti i dirigenti generali della Regione Siciliana per rafforzare i controlli e prevenire ogni forma di illecito e corruzione”. Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un video postato su Facebook

“Non possiamo tollerare – ha aggiunto – zone d’ombra: serve trasparenza, serve rigore, serve l’impegno di tutti. Ma questo non basta senza di voi Io vi chiedo di fare la vostra parte: se vedete qualcosa, segnalatelo su https://whistleblowing.regione.sicilia.it/”.

“Da un anno – ha detto ancora Schifani – abbiamo attivato una piattaforma web che assicura l’anonimato a dipendenti e collaboratori che avranno il coraggio di segnalazione illeciti all’interno dei nostri uffici. Eppure, purtroppo, devo dirvi che ancora è poco utilizzata.

“A questo punto – continua – vi chiedo di fare la vostra parte: se vedete qualcosa segnatelo, non giratevi dall’altra parte. Perché denunciare un illecito non è fare la spia, ma avere coraggio e difendere la Sicilia. Noi ci siamo ed io sono certo che insieme – conclude il governatore siciliano – possiamo costruire una regione più giusta, pulita e trasparente. Questa è la nostra volontà, aiutateci”.