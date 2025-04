Regione Siciliana, via al potenziamento dell’ufficio di Bruxelles

L'organico sarà di due funzionari regionali e almeno cinque stagisti

PALERMO – La Giunta regionale, presieduta da Renato Schifani, ha dato il via libera al potenziamento dell’ufficio di rappresentanza della Regione Siciliana a Bruxelles. L’obiettivo, sancito da una delibera approvata giovedì 24 aprile, è quello di rilanciare il ruolo strategico della struttura nel cuore dell’Unione Europea.

L’ufficio di Bruxelles avrà il compito di fornire un’informazione tempestiva sulle politiche dell’Ue, promuovere gli interessi della Sicilia presso le istituzioni europee e creare solide partnership con altre regioni, sia a livello nazionale che comunitario.

Tra le sue funzioni rientrano anche l’organizzazione di attività formative in materia di progettazione europea e il supporto tecnico e logistico al presidente della Regione, agli assessori e ai dirigenti regionali durante le loro missioni istituzionali a Bruxelles.

Ampliamento dell’organico e arrivo di stagisti

Per dare nuovo impulso all’ufficio, la Regione prevede di ampliare l’organico attraverso la selezione di due funzionari direttivi provenienti dall’amministrazione regionale. Inoltre, saranno avviate le procedure per accogliere almeno cinque stagisti, offrendo così opportunità formative nel contesto europeo. La gestione amministrativa degli atti dell’ufficio di Bruxelles rimarrà in capo al dipartimento regionale degli Affari extraregionali.

