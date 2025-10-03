Siccità, dalla Regione 30milioni per i produttori cerealicoli

Sammartino: "Una boccata d'ossigeno"

.

CATANIA – In arrivo dalla Regione Siciliana 30 milioni di euro per i produttori di cereali. L’assessorato dell’Agricoltura ha pubblicato il decreto con cui si autorizza il pagamento dei contributi per 21.833 agricoltori che ne avevano fatto richiesta, rispondendo a un bando destinato a lenire le conseguenze causate dalla siccità che nel 2024 ha interessato la Sicilia.

Le risorse, destinate ai produttori di cereali e leguminose da granella, derivano in pari misura da fondi statali e regionali.

“Si tratta – afferma l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – di una misura, fortemente voluta dal governo Schifani, che darà un’importante boccata d’ossigeno per un settore fortemente danneggiato dalla carenza di acqua. Abbiamo fatto in modo di aumentare lo stanziamento previsto perché siamo convinti della necessità di dare un aiuto quanto più consistente ai nostri agricoltori. Il governo regionale fa la sua parte per il comparto e alle parole preferisce sempre i fatti”.