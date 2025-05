Regione, intesa con l’Unione ciechi per inclusione degli studenti

Turano: "Migliorare la qualità della vita dei bambini e degli studenti"

PALERMO – Rafforzare la cooperazione istituzionale. E promuovere l’inclusione scolastica di bambini, alunni e studenti con disabilità visiva – ciechi assoluti, parziali e ipovedenti – nelle scuole della Sicilia. Con particolare attenzione alla formazione del personale della scuola.

È l’obiettivo del protocollo d’intesa siglato dall’assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana. Assieme all’Ufficio scolastico regionale e l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti Ets Aps – Consiglio regionale Sicilia. L’accordo, della durata di tre anni, mira a favorire la distribuzione di materiali tiflotecnici, tiflodidattici e tifloinformatici negli istituti frequentati da studenti con disabilità visiva.

Prevede, inoltre, attività di formazione e aggiornamento rivolte a dirigenti scolastici, insegnanti curricolari e di sostegno. Ed ancora, educatori e assistenti all’autonomia e alla comunicazione, nonché iniziative di sensibilizzazione per la prevenzione della cecità e la riabilitazione visiva nelle scuole.

“Diffondere una cultura della disabilità visiva nel mondo scolastico ed educativo siciliano significa creare le condizioni per attuare su scala regionale interventi capaci di migliorare la qualità della vita dei bambini e degli studenti – afferma l’assessore regionale dell’Istruzione e formazione professionale Mimmo Turano -. Lo scorso anno grazie al finanziamento straordinario di 470 mila euro, approvato dal Parlamento siciliano, destinato alla stamperia regionale braille dell’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Catania, abbiamo reso possibile l’acquisto di nuove attrezzature per produrre testi scolastici e universitari accessibili a ciechi e ipovedenti.

Con questo protocollo di intesa continuiamo a garantire il loro diritto allo studio. Creando le condizioni per definire linee guida regionali e mettere in campo misure per elevare la qualità delle strutture educative e socioassistenziali attive nell’Isola. E dei servizi offerti agli alunni con disabilità visiva, in tutte le fasi della loro vita scolastica”.