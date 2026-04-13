Regioni: “Diventa operativo il Garante dei diritti dei disabili”

Ad annunciarlo la conferenza delle Regioni

ROMA – “La figura del Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituito dal decreto legislativo 20/2024, diventa operativa con l’intesa raggiunta oggi in Conferenza Unificata grazie alla collaborazione tra Ministero per le disabilità, Conferenza delle Regioni e Autorità Garante stessa. Le Regioni hanno posto una condizione all’intesa, che è stata accolta dal Governo”. Lo comunica la Conferenza delle Regioni.

“Il nuovo testo prevederà – aggiungo -, dunque, che i pareri non vincolanti del Garante sui regolamenti e provvedimenti amministrativi di natura generale, vale a dire quelli che hanno incidenza diretta e immediata sui diritti delle persone con disabilità, saranno resi dal Garante soltanto su esplicita richiesta proveniente dalle Amministrazioni pubbliche e dai concessionari di pubblici servizi proponenti, anziché in via obbligata”.

“Questo, oltre a snellire le procedure, consentirà a chi eroga i servizi alle persone di poterli attivare senza controlli ex ante. Vale comunque quanto previsto dal nuovo decreto in merito alla facoltà di controllo e sanzione spettante al Garante quale presidio istituzionale indipendente, con compiti di vigilanza, tutela effettiva e promozione dei diritti delle persone con disabilità”.