Regno unito, la regina Elisabetta è morta

Carlo è il nuovo re, domani la proclamazione

La regina Elisabetta è morta.

La sovrana che ha regnato sul Regno unito per 70 anni si è spenta all’età di 96 anni a Balmoral in Scozia dove si trovava.

Secondo quanto riporta il sito della famiglia reale, Elisabetta II si è spenta nel pomeriggio dopo ore di apprensione

Stanotte il nuovo re, Carlo con la regina consorte Camilla rimarranno nel luogo dove Elisabetta è morta. Domani si recheranno a Londra come prevede il cerimoniale. Lì sarà proclamato re con il nome di Carlo III.

Tutti e 4 i figli della regina Elisabetta sono al suo capezzale nella residenza scozzese di Balmoral. Lo riportano i media, precisando che – dopo l’erede al trono Carlo, giunto per primo assieme alla consorte Camilla – sono arrivati anche i principi Anna, Andrea ed Edoardo, seconda, terzo e quartogenito della sovrana e del defunto principe Filippo. Edoardo è accompagnato dalla consorte Sophie, nuora assai vicina ad Elisabetta II in questi ultimi anni. Confermato inoltre l’arrivo del principe William, nipote della regina e secondo in linea di successione dopo suo padre Carlo.

La duchessa di Cambridge non è in viaggio verso la residenza reale di Balmoral in Scozia, ma è rimasta a Windsor con i tre bambini – i principi George, Charlotte e Louis – che oggi hanno cominciato il nuovo anno scolastico. Lo fa sapere Kensington Palace.

Il principe Harry, duca di Sussex, è partito da solo per raggiungere la regina a Balmoral, e non con la consorte Meghan, come inizialmente riferito dai media britannici. Lo precisa una fonte vicina alla coppia.

Il cordoglio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

“In occasione della scomparsa della Regina Elisabetta II giungano a Vostra Maestà, alla famiglia reale e a tutti i cittadini del Regno Unito le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali”, scrive il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella

“Una figura di eccezionale rilievo entra nella storia. Se ne ricorderà l’autorevole saggezza e l’altissimo senso di responsabilità – prosegue il Capo dello Stato -, espresso soprattutto nella generosità di spirito con la quale la Sovrana ha consacrato la sua lunga vita al servizio dei cittadini britannici e della più ampia famiglia del Commonwealth. Nel corso di sette decenni ha rappresentato per milioni di donne e uomini un esempio di dedizione, mantenendo uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle esigenze dei tempi che ha attraversato. Il popolo italiano e i suoi rappresentanti istituzionali che hanno avuto l’onore di incontrare la Regina Elisabetta II ne hanno potuto ammirare la straordinaria levatura e l’ineguagliabile personalità. Con sentimenti di intensa partecipazione al lutto della famiglia reale e del Regno Unito – conclude Mattarella -, rinnovo le espressioni del profondo cordoglio dell’Italia ed esprimo fervidi voti augurali per l’inizio del regno di Vostra Maestà”.