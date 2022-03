Relazione preside-studente: arrivano gli ispettori dell’Ufficio Scolastico

Il rapporto sarebbe durato circa un mese

Una relazione mette in subbuglio l’Istituto Eugenio Montale di via Bravetta a Roma. Istituto superiore di indirizzo pedagogico, classico e linguistico di periferia, uno dei fiori all’occhiello della città, settimo nella classifica Eduscopio per i linguistici, dove le iscrizioni di anno in anno continuano a crescere.

Proprio nella scuola, scrive “Repubblica”, sono arrivati gli ispettori dell’Ufficio Scolastico Regionale per verificare la condotta della dirigente scolastica. La preside avrebbe infatti avuto una relazione con un alunno appena maggiorenne.

La relazione sarebbe nata durante i giorni dell’occupazione della sede centrale del liceo, avvenuta lo scorso dicembre. I due, secondo quanto racconto lo studente, hanno iniziato a scambiarsi email, messaggi e poi a frequentarsi.

Il rapporto sarebbe durato circa un mese, fino a quando lo studente ha deciso di interromperla. Il tutto sarebbe emerso dopo che il ragazzo ha parlato della relazione con i compagni, la voce si è così diffusa nella scuola. In seguito, sui muri dell’istituto sono apparse scritte come “Il tuo silenzio parla per te”, “La laurea in pedagogia l’hai presa troppo seriamente”, “Chi sa deve agire”. I docenti hanno così iniziato a fare domande e il giovane, spinto dai compagni di scuola, si è confidato.

Successivamente è partita la segnalazione all’Ufficio scolastico regionale che ora dovrà fare chiarezza sull’accaduto. La dirigente, contattata da Repubblica, ha ammesso di essere al corrente della situazione, ma ha negato tutto, rispondendo “no comment” ad ogni altra domanda.