Relitto al largo di Lampedusa, le verifiche della Marina

Il ministro Crosetto ha parlato di "qualcosa collegato a un lancio satellitare"

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Il nucleo Sdai della Marina militare è all’opera nei pressi dell’isolotto di Lampione. Sono in corso le preannunciate “verifiche tecniche” sul relitto cilindrico metallico di circa 5 metri, con un diametro di un metro e mezzo, che è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di sabato nell’arcipelago delle isole Pelagie.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ieri, a margine della cerimonia per l’82esimo anniversario della Difesa di Roma, ha parlato di “qualcosa collegato a un lancio satellitare”.

Gli specialisti della Marina – che si occupano della difesa delle opere portuali – stabiliranno cosa effettivamente sia il misterioso oggetto galleggiante.