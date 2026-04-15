 Frana Niscemi, Schifani: "Vado avanti con serenità"
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Frana Niscemi, Schifani: “Vado avanti con serenità”

RENATO SCHIFANI
Il governatore è indagato insieme ai suoi tre predecessori
la procura di gela
di
1 min di lettura

PALERMO – “Ripongo massima fiducia nel lavoro della magistratura, convinto che accerterà i fatti in tempi brevi”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito all’inchiesta della Procura di Gela, che lo vede indagato insieme ai suoi tre predecessori.

“Affronto questa situazione con tranquillità, consapevole di aver sempre operato con correttezza e senso delle istituzioni”, ha aggiunto. “Vado avanti nell’espletamento delle mie funzioni – ha sottolineato il governatore – con serenità e determinazione, anche in virtù dei risultati fin qui raggiunti”.

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