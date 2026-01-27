Renzi: “Sicilia abbandonata dal governo Meloni, allucinante”

Le parole del leader di Italia viva

ROMA – “Da giorni la Sicilia è sotto schiaffo per il maltempo. Giorgia Meloni non ha fatto come fece per l’Emilia-Romagna”. Lo scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi.

L’attacco di Renzi alla premier Meloni

“Allora lasciò il G7 per andare a fare una sceneggiata ad uso social con gli stivali. In Sicilia invece non ha messo gli stivali – ancora Renzi -. Sapete perché? Perché non può attaccare la Regione come fece in Emilia-Romagna: la Regione è sua. Perché l’ex presidente della Regione è lo stesso ministro che ha promesso di ripristinare Italia Sicura e non lo ha fatto. Perché dopo quattro anni di fuffa la gente non crede più alle sceneggiate della premier. È allucinante vedere la Sicilia abbandonata dal governo nazionale. Perché?”.