Reparto Mobile di Catania, agenti salvano immigrati stipati in un barcone

Tra loro vi erano anche un neonato e un bimbo di appena 4 anni. (Foto di repertorio)

CATANIA. Al termine della giornata di ieri all’hot spot di Lampedusa, tre agenti in servizio presso il X Reparto Mobile di Catania e lì aggregati per l’emergenza immigrazione mentre perlustravano un’aera della costa hanno soccorso e messo in salvo un gruppo di immigrati che erano in balia del mare mentre cercava un punto di approdo lungo il molo Madonnina sul barchino nel quale erano stivati, oramai sommerso dall’acqua e in procinto di ribaltarsi.

Insieme agli operatori della Guardia di Finanza, intanto sopraggiunti, sono riusciti a portare in salvo tutti i naviganti, compreso un neonato e un bambino di appena 4 anni, alcune donne e tanti, tanti uomini.

“Forse sarà ricordata come una normale giornata di lavoro, neanche da raccontare ai nipotini, ma certamente avrà lasciato un graffio nel cuore per la sofferenza respirata e il pericolo corso. Forse lascerà anche il ricordo nelle persone salvate di valorosi uomini in divisa che hanno rischiato la vita per salvare quella di sconosciuti”, racconta attraverso una nota stampa il sindacato del Siulp.