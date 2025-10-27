Si scopre incinta in carcere ma è reclusa da più di un anno: come è accaduto

Una detenuta del carcere di Vercelli è rimasta incinta nonostante si trovi reclusa dal giugno 2024. Anche il compagno della donna è detenuto nello stesso istituto, ma nella sezione maschile. Secondo quanto riportato da “La Stampa”, i sospetti si concentrano su un unico incontro avvenuto nella sala colloqui del penitenziario, occasione che potrebbe aver reso possibile il concepimento.

Il caso ha sollevato un acceso dibattito. Per l’Osapp, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria, la vicenda rappresenta l’ennesima prova del caos che regnerebbe negli istituti piemontesi. Il sindacato parla di un “sistema Disneyland” e denuncia un progressivo allentamento delle regole e della sicurezza.

Resta incinta in carcere, la scoperta durante una visita

La donna e il suo compagno, genitori di una bambina nata nel 2018, avrebbero ottenuto in passato un permesso per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme alla figlia. Secondo l’Osapp, però, dopo quell’occasione la coppia avrebbe avuto ulteriori contatti, circostanza che sarebbe emersa dopo la conferma della gravidanza durante una visita al pronto soccorso di Vercelli dove la donna si è recata a seguito di un malore.

“Non c’è nulla di illegale, per carità – ironizza il sindacato in una nota – del resto in Italia l’impossibile è sempre possibile, specie dentro le carceri”. L’Osapp sottolinea che la notizia arriva pochi giorni dopo l’inaugurazione, nel penitenziario di Torino, della cosiddetta “stanza dell’amore”. “Evidentemente a Vercelli qualcuno ha deciso di anticipare i tempi. Altro che politiche penitenziarie moderne, questa è anarchia organizzativa”, si legge nel comunicato.

