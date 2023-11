Catania, stanziati ventiquattro milioni per il restauro di sei chiese

Il finanziamento sarà erogato dal ministero delle Infrastrutture

CATANIA – Il restauro di sei chiese di Catania sarà finanziato con oltre 24 milioni in tre anni: lo annuncia Valeria Sudano, deputato della Lega e commissario provinciale del partito etneo. I finanziamenti a tutela del patrimonio culturale saranno erogati dal ministero delle Infrastrutture.

Restauro di chiese a Catania: i dettagli

Gli interventi relativi alla città di Catania sono sei per un valore complessivo di oltre 24 milioni di euro e riguardano: il restauro e il risanamento conservativo delle facciate della Chiesa San Biagio in Sant’Agata alla Fornace (5 milioni e 600mila euro); la facciata principale della Cattedrale di Sant’Agata (5 milioni di euro); la Chiesa Santa Maria della Concordia (4 milioni e 100mila euro); la Chiesa Santissimo Sacramento al Duomo (2 milioni e 100mila euro); gli spazi interni della Chiesa Santissimo Sacramento al Borgo (5 milioni e 600mila euro); le facciate della Chiesa Santa Maria dell’indirizzo (2 milioni e 400mila euro).

“In prima linea per il patrimonio”

“La Lega – commenta Valeria Sudano – è in prima linea nella tutela e nel rilancio del nostro patrimonio storico e culturale come dimostra il lavoro del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha sbloccato un finanziamento di oltre 24 milioni in tre anni che consentirà il restauro di sei chiese catanesi. Voglio ringraziare Salvini che come sempre dimostra grande attenzione nei confronti delle istanze che provengono dal territorio”.

