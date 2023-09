Rete ospedaliera, Laccoto: “Pronti al confronto in Commissione”

Interviene il presidente della Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana

PALERMO – “L’annuncio dell’avvio della procedura di rimodulazione della rete ospedaliera è da accogliere con favore, in considerazione delle gravi criticità che attanagliano le strutture sanitarie sul territorio”. Rimodulazione della rete ospedaliera, interviene Giuseppe Laccoto, presidente della VI Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.

Le parole di Laccoto

“Più volte, in Commissione Salute all’Ars, – aggiunge Laccoto – abbiamo approfondito le carenze di personale, i problemi strutturali e abbiamo evidenziato la necessità di migliorare l’efficienza dei livelli assistenziali sfruttando le innovazioni tecnologiche. A tal proposito, nell’ottica della rimodulazione, sarebbe opportuno e necessario coinvolgere la Commissione nell’attività propedeutica per una opportuna programmazione”. E ancora: “La rimodulazione della rete ospedaliera – prosegue Laccoto – è un processo strategico che richiede una pianificazione accurata, oltre alla consultazione delle parti interessate, compresi i professionisti sanitari, le parti sociali e i rappresentanti istituzionali delle comunità locali.

La VI Commissione è il luogo prescelto per il necessario confronto tra le parti coinvolte e, come stabilito dall’art. 3 comma 3 della legge regionale n.5 del 2009, esprime parere vincolante sul piano sanitario regionale adottato dalla Giunta”.

“Apertura al confronto”

Il presidente Laccoto ricorda che “la Commissione Salute dell’Ars è composta da deputati provenienti da tutte le province siciliane che in questo scorcio di legislatura hanno dato dimostrazione di conoscere e di farsi portavoce dei problemi della sanità territoriale. Questo organismo istituzionale – conclude il Presidente della Commissione Laccoto – continuerà ad essere aperto al confronto con tutti i rappresentanti istituzionali, i responsabili delle Aziende Sanitarie e le parti sociali con l’obiettivo di fornire alla comunità siciliana garanzie di assistenza sanitaria di livello e servizi ospedalieri di qualità”.