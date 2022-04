Rezza: “Fondamentale completare il ciclo vaccinale”

“Circolano varianti ricombinanti, anche se sono ancora sporadiche e non pongono particolari condizioni di allarme“

“È fondamentale completare il ciclo vaccinale con la terza dose ed effettuare la seconda dose booster, o quarta dose, per le persone che sono più fragili, affinché arrivino protette al massimo in autunno. La scorsa settimana c’è stata una lieve inversione di tendenza ma la velocità di circolazione virale e l’incidenza sono ancora elevate. Circolano inoltre varianti e varianti ricombinanti, anche se quest’ultime sono ancora sporadiche e non pongono particolari condizioni di allarme”. Lo ha detto il direttore Prevenzione del Ministero Rezza, in conferenza stampa al ministero della Salute sulla prosecuzione della campagna vaccinale.