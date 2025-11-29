Riapre il Castello Utveggio, Schifani: “Polo per convegni internazionali”

Verrà gestito "in house" dalla Regione

PALERMO – “Un obiettivo raggiunto, frutto di sforzi portati avanti, anche da parte del precedente governo Musumeci. Poi il nostro governo si è occupato della seconda parte dei lavori. Questa struttura adesso potrà essere utilizzata per la convegnistica di alto livello, sia internazionale che europea. Il castello verrà gestito in house dalla Regione e gli introiti del compenso per l’affitto, per gli eventi dei privati, andranno reinvestiti nella gestione stessa della struttura”.

Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando a Castello Utveggio a Palermo, in occasione del completamento dei lavori dell’immensa struttura rosa di circa 70 mila metri quadrati, a strapiombo sul mare che, incastonata tra le rocce di Monte Pellegrino, dai suoi 346 metri di altitudine guarda dall’alto la città. Il castello riaprirà il 5 dicembre.

I lavori di restauro

I lavori di restauro, finanziati dalla Regione Siciliana per un importo complessivo di 5,9 milioni di euro, avviati il 30 agosto del 2024, si sono conclusi a settembre scorso. La direzione degli interventi è stata affidata agli architetti Francesco Di Chiara e Teotista Salerno. “Abbiamo previsto di dedicare il venerdì alle visite con le scolaresche e il sabato e la domenica alla città, attraverso una navetta elettrica, messa a disposizione da Amat – prosegue Schifani – successivamente, con un bando, ci occuperemo di individuare una società che, alle dipendenza della Regione, possa gestire degli eventi nel castello, ma la presidenza si intesterà il compito di valutarli”.

Quattro sale convegni, una sala stampa

“Sono state realizzate quattro sale convegni, tra cui una sala stampa – spiega il direttore dei lavori, Francesco Di Chiara – Ho lavorato cercando di preservare tutto quello che ho trovato nella struttura. Inoltre, abbiamo pensato ad un ascensore, che arriva fino al terrazzo, e che potrà permettere ai disabili di poter ammirare il panorama”. Hanno condotto i lavori l’impresa I.Co.Ser di Gangi e Italiano Costruzioni di San Giuseppe Jato. La struttura in stile neogotico tardo liberty nasce dall’idea di un facoltoso imprenditore, Michele Utveggio che, tra il 1928 e il 1933 la fece costruire, pensando alla realizzazione di un albergo.