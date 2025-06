Riapre il supermercato confiscato al prestanome di Messina Denaro

Riassunzione per 6 ex dipendenti

CASTELVETRANO (TRAPANI) – Riaprirà col marchio ‘Market ingross’ il supermercato all’interno del centro commerciale ‘Belìcittà’ di contrada Strasatto a Castelvetrano (Trapani). Confiscato al re dei supermercati Giuseppe Grigoli, considerato prestanome di Matteo Messina Denaro.

Con l’ingresso della nuova società ‘San Giorgio retail srl-gruppo Rocchetta’ è stato anche garantito il recupero occupazionale di 6 ex dipendenti. Che erano rimasti in bilico dopo la scadenza del contratto con la società ‘Ergon Spa’ che sino a qualche mese addietro ha gestito il supermercato.

Dapprima è stato firmato l’accordo tra la nuova società e la ‘Grigoli distribuzione srl’ (che gestisce il bene) guidata dal presidente Calogero Cracò, alla presenza dei sindacati. I 6 ex dipendenti verranno assunti per 24 mesi. E saranno impegnati non direttamente al supermercato del centro commerciale ma in altri loro punti vendita della provincia di Trapani.

La firma del contratto di locazione avverrà per 9 anni (rinnovabile per altri 9). “La riapertura del supermercato – spiegano Giovanni Amato e Piero Genco della Filcams Cgil Trapani e Camera del lavoro di Castelvetrano che hanno seguito la trattativa – rappresenta una nuova opportunità per i dipendenti precedentemente occupati nel ramo di attività cessato, considerato che avrebbero avuto possibili criticità nel trovare un nuovo impiego.

Lo Stato vince sulla mafia anche nel garantire opportunità di lavoro. Soprattutto in un territorio in cui l’economia illegale ha ostacolato lo sviluppo”. La nuova società ‘San Giorgio retail srl-gruppo Rocchetta’ ha garantito investimenti per 600 mila euro sul punto vendita.