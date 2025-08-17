Ribera, colpo di pistola al culmine di una lite: un ferito

Indagano i carabinieri

AGRIGENTO – La lite degenera e un uomo spara un colpo d’arma da fuoco contro un compaesano che è rimasto ferito. Non dovrebbe essere in gravi condizioni, è stato già portato al pronto soccorso. È accaduto a Ribera, in provincia di Agrigento.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri della Tenenza di Ribera sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e dare un volto all’uomo che ha sparato. È per dissidi fra vicini di casa che, in via Scirinda, a Ribera, è scoppiato il parapiglia. Più componenti di un nucleo familiare hanno affrontato il vicino di casa, i toni della discussione si sono accesi e quest’ultimo ha estratto una pistola ed ha sparato.

A rimanere ferito, ad una spalla, è stato un riberese che era intervenuto per riportare la calma. L’uomo è stato soccorso e trasferito all’ospedale Fratelli Parlapiano di Ribera, e non è in pericolo di vita

