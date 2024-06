ISCHIA (ITALPRESS) – Riccardo Luna vince il premio Ischia per la comunicazione sostenibile: editorialista di Repubblica e direttore di Green&Blue – testata dedicata ai temi di sostenibilità e ambiente – esperto di green e digitale, attraverso una continua attività di approfondimento e divulgazione, ha contribuito a sensibilizzare opinione pubblica e policy maker sulle opportunità e le sfide che attendono il Paese nel percorso di transizione ecologica, senza trascurare i rischi di scelte sbagliate.Nel corso della sua carriera professionale si è distinto per una visione d’avanguardia dei temi legati all’innovazione e alla digitalizzazione dell’informazione e per aver saputo valorizzare esperienze di talento anche a supporto dello sviluppo sostenibile. In prima linea nel promuovere momenti di confronto e dialogo coinvolgendo un pubblico ampio, ha stimolato la riflessione sulle istanze di maggiore attualità, come la salvaguardia del Pianeta e il futuro delle prossime generazioni.Tra gli altri premiati Aldo Cazzullo vice direttore del Corriere della Sera per la carta stampata, Monica Giandotti per la Tv, Elena Pero per il racconto sportivo sul tennis, mentre Il premio Internazionale è andato invece a Amy Kazmin del Financial Times che attualmente si occupa di economia italiana, nonchè di sfide ambientali e sociali. E’ stata a lungo capo ufficio dell’Asia meridionale, ed ha vinto in passato numerosi riconoscimenti, tra cui Human Righe Press Awards.Il riconoscimento dedicato alla “Comunicazione Sostenibile” è sostenuto da A2A.La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà nell’ambito della 45^ edizione del Premio Ischia Internazionale di giornalismo il 28 e 29 giugno a Lacco Ameno. Il premio è patrocinato dalla Regione Campania, dal Comune di Lacco Ameno d’Ischia, dall’Istituto per il Credito Sportivo e dalla Siae. Partner della manifestazione SKYTG24 – Italpress e Data Stampa srl.

