Si schianta con gli sci e muore a 20 anni sotto gli occhi della fidanzata

Riccardo Mirarchi è uscito fuori pista ed è finito contro un albero.

Riccardo Mirarchi, 20 anni, originario di Roma, è morto a seguito di un tragico incidente avvenuto mercoledì 21 gennaio sulle piste di Courmayeur. Il giovane, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo degli sci finendo contro un albero. La fidanzata, che lo seguiva a breve distanza, ha assistito all’impatto.

Gli sci di Riccardo Mirarchi si sono spezzati

L’incidente si è verificato lungo la pista 26. La vittima stava affrontando una discesa quando avrebbe preso un dosso, finendo fuori dal tracciato. L’urto è stato particolarmente violento. Gli sci si sono spezzati, la maschera protettiva è andata in frantumi e il casco è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Le lesioni riportate al volto e al torace si sono rivelate immediatamente gravissime.

L’allarme è stato dato dalla fidanzata, che procedeva poco distante e ha assistito all’incidente. Nel giro di pochi istanti altri due sciatori si sono fermati per prestare aiuto, tra cui un medico di nazionalità francese, che ha avviato le manovre di rianimazione praticando il massaggio cardiaco.

Inutili i soccorsi

Sul posto sono arrivati gli addetti al soccorso del comprensorio e gli agenti della polizia in servizio sulle piste. Nonostante l’intervento rapido e i tentativi di rianimazione, per il 20enne non c’è stato nulla da fare. La fidanzata, anche lei ventenne, è stata assistita dal personale sanitario e da una psicologa dell’emergenza.

“Il personale di soccorso è intervenuto tempestivamente sul luogo dell’incidente – ha sottolineato la società Courmayeur Mont Blanc Funivie in una nota – ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Le autorità competenti sono state immediatamente informate e sono in corso le verifiche del caso”.

Chi era Riccardo Mirarchi morto in un incidente sugli sci

La madre di Riccardo Mirarchi è una docente universitaria di Scienze del management sanitario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e ricopre anche il ruolo di dirigente del dipartimento Risorse umane dell’Ateneo.

Dopo aver conseguito il diploma al Convitto Nazionale, il 20enne romano aveva intrapreso il percorso universitario iscrivendosi alla facoltà di Filosofia della Luiss Guido Carli. Parallelamente agli studi, praticava da anni il calcio e seguiva con continuità l’attualità politica, un interesse che nel tempo si era trasformato in un impegno concreto e costante, portato avanti senza interruzioni negli ultimi anni.

Giuseppe Conte: “Tragedia incommensurabile”

La notizia della sua scomparsa ha avuto immediate ripercussioni anche nel mondo politico. Giuseppe Conte ha ricordato Riccardo Mirarchi sui social con parole di forte partecipazione: “Era fortemente impegnato a completare i suoi studi universitari per inseguire i suoi sogni. Ma era anche appassionato alla vita civile e politica del nostro Paese. Lo abbiamo avuto al fianco, in prima fila in battaglie politiche”.

“Era molto attivo nel Network giovani del Movimento – ha aggiunto l’ex presidente del Consiglio – Non si muore a 20 anni, è una crudeltà. È un dolore enorme per la nostra comunità politica. È una tragedia incommensurabile per la sua famiglia, i suoi cari, ai quali ci stringiamo forte. Riccardo continueremo a ricordarti, a portare avanti le battaglie in cui credevi, ad alimentare la speranza di cambiare le cose”.

Antonio Tajani: “Dolore che colpisce tutti”

Alla famiglia e agli avversari politici ha espresso vicinanza anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha dichiarato: “Tutta Forza Italia esprime solidarietà e vicinanza al presidente Conte, alla classe dirigente e a tutti i militanti del Movimento 5 Stelle, per la tragica scomparsa di Riccardo Mirarchi, giovane studente e attivista politico tra le fila del M5S. Un pensiero affettuoso alla famiglia e agli amici di Riccardo. Un dolore che colpisce tutti quanti. Possa riposare in pace”.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA