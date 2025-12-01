Pagano il ricevimento con due assegni falsi: indagati i neo sposi

Il costo del banchetto organizzato in un relais ammontava a quasi 13mila euro

Il banchetto nuziale organizzato in un relais di Sannicola (Lecce) per un costo complessivo di 12.850 euro, salvo un piccolo anticipo, non sarebbe mai stato pagato.

È quanto contestato a due sposini di Gallipoli, entrambi 33enni, finiti sotto indagine insieme ad un loro amico 41enne di Tuglie per truffa e insolvenza fraudolenta.

Nelle scorse ore è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, firmato dal pubblico ministero Maria Grazia Anastasia.

Ricevimento saldato con assegni falsi, la ricostruzione

Dagli atti emerge che la coppia, dopo aver visitato il relais scelto per il ricevimento, avrebbe definito menu e spesa complessiva, versando inizialmente una caparra di 800 euro.

Le successive richieste della struttura, affinché venisse effettuato il saldo prima della data delle nozze, non avrebbero ottenuto risposta.

Il giorno del matrimonio, lo sposo avrebbe poi consegnato due assegni bancari intestati a un conto riconducibile all’amico coinvolto nell’indagine. Le somme erano teoricamente sufficienti a coprire l’intero importo.

Al momento dell’incasso, però, il titolare del locale avrebbe scoperto che il conto era privo di fondi. Inoltre, la firma sugli assegni risultava falsa e lo sposo aveva già precedenti specifici per truffa.

Da qui la segnalazione alle autorità e l’immediata iscrizione dei tre nel registro degli indagati.

