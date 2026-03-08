Gli agenti stanno indagando per rintracciare gli aggressori

MILANO – Tre rider, mentre aspettavano gli ordini da consegnare, sono stati aggrediti venerdì 6 marzo in corso Lodi a Milano da un gruppo di ragazzi.

Uno dei tre fattorini è stato accoltellato a una spalla ed è finito al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice rosso. La ferita, fortunatamente, si è rivelata poi meno grave del previsto.

Il rider, di origine pakistana, ha raccontato agli agenti di essere stato aggredito da tre ragazzi vestiti di nero e con i volti travisati dai cappucci e uno con un cappellino.

La violenza

Gli aggressori, hanno raccontato i rider, si sarebbero avvicinati mentre i tre erano in attesa di un ordine fuori dal fast food. Uno avrebbe sputato contro uno dei fattorini, mentre un altro avrebbe tirato fuori una bomboletta spray, probabilmente con una sostanza urticante, azionandola contro il 30enne e un altro lo avrebbe accoltellato a una spalla.

Gli investigatori hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere interne ed esterne del fast food, nella speranza di poter dare un nome ed un volto agli aggressori. In base a quanto emerso finora, pare che vittime e aggressori non si conoscessero e che l’accoltellamento non fosse a scopo di rapina.

Leggi le news dall’Italia e dal mondo.