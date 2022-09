Rientro a scuola, manifestazione davanti il Ministero

"La politica ci ascolti, abbiamo 100 idee per istruzione, lavoro, ambiente e salute mentale"

La Rete degli Studenti e l’Unione degli Universitari hanno organizzato per domani, vigilia dell’avvio del nuovo anno scolastico, un flash mob davanti la sede del ministero dell’Istruzione.

“La politica ci ascolti – affermano -, abbiamo 100 idee per istruzione, lavoro, ambiente e salute mentale”. “In questa campagna elettorale – le parole degli studenti – si parla poco e male di scuola, di università e di giovani, e ancora una volta senza chiederci cosa ne pensiamo. Per questo come Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari abbiamo scritto un manifesto con 100 proposte dalla nostra generazione, per la nostra generazione e il futuro”. La manifestazione di domani sarà replicata anche la mattina di lunedì davanti alle sedi di 50 scuole italiane, in occasione del rientro degli studenti in classe.