Rifiuti, accordo sindacale per il cambio appalto Dusty-Gema

Riguarda il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per il lotto 2 Zona centro.

CATANIA. È stato sottoscritto l’accordo sindacale sul cambio appalto relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, per il lotto 2 Zona centro nel Comune di Catania. Gli operai lavoreranno per il Consorzio Gema. La Dusty, già assegnataria del servizio, ha trasmesso alla società l’elenco dei 396 lavoratori. In caso di nuove assunzioni, il Consorzio Gema attingerà all’elenco che comprende il bacino dei precari, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali.

Il passaggio è previsto dall’articolo 6 del Contratto nazionale del Lavoro.

A firmare l’accordo nella sede dell’assessorato comunale sono state la FP Cgil (presenti il segretario provinciale Alfio Leonardi e il coordinatore del cantiere Salvo Di Salvo), insieme alla Fit Cisl (il segretario provinciale Mauro Torrisi) alla Uil Trasporti (il segretario generale Salvatore Bonaventura) e alla Fiadel (il segretario provinciale Carmelo Condorelli).