Abbandono di rifiuti, 16 nuovi agenti della Polizia locale per i controlli

Più di 300 verbali nelle prime settimane del 2025

CATANIA – La lotta all’abbandono e allo scorretto conferimento dei rifiuti è ancora al centro delle priorità dell’amministrazione comunale: secondo un comunicato di Palazzo degli Elefanti, la Sezione Ambientale della Polizia Municipale è stata ampliata di 16 nuove unità con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative e contrastare i comportamenti incivili che deturpano il decoro urbano.

Solo in queste prime settimane del 2025, si legge nella nota dell’amministrazione, sono stati 300 i verbali elevati a cittadini che hanno violato le regole più elementari della convivenza civile, come l’abbandono di rifiuti per strada o il lancio di spazzatura dai finestrini delle auto. Le sanzioni ammontano a 330 euro per ogni infrazione accertata.

I controlli sui rifiuti a Catania

Le azioni di controllo, coordinate dal commissario Antonio Lizzio e svolte sotto la direzione del Comandante del Corpo Stefano Sorbino, hanno interessato diverse aree della città, tra cui il centro storico, il viale Mario Rapisardi, Picanello, Librino-San Giorgio e Monte Po, zone dove sono state riscontrate le maggiori criticità.

In appena 50 giorni di attività, oltre ai 300 verbali, sono state anche deferite all’Autorità Giudiziaria 10 persone colte in flagranza di reato per abbandono illecito di rifiuti. Questi soggetti, oltre alla denuncia penale, hanno dovuto pagare una sanzione di 216 euro. Particolarmente efficace si è rivelato il controllo nel lotto Sud, dove le telecamere di videosorveglianza hanno permesso di elevare ben 191 verbali.

Con l’entrata in servizio di 80 nuovi agenti di Polizia Municipale, l’Amministrazione Comunale ha triplicato l’organico del reparto di Polizia Ambientale, rafforzandolo con 16 nuove unità.

Questo potenziamento consentirà di rendere i controlli ancora più capillari, estendendoli a tutto il territorio cittadino, comprese le aree mercatali e le zone maggiormente soggette a criticità.

Le raccomandazioni

Per evitare sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, denunce penali, l’Amministrazione Comunale raccomanda a cittadini e attività commerciali di rispettare le regole del corretto conferimento dei rifiuti, seguire il calendario giornaliero per il deposito dei rifiuti e collaborare attivamente alla raccolta differenziata.

“La lotta all’abbandono dei rifiuti è una battaglia di civiltà – hanno dichiarato il Sindaco Enrico Trantino e l’assessore Massimo Pesce –. Con il potenziamento della Polizia Ambientale e l’uso delle telecamere di videosorveglianza, stiamo intensificando i controlli per garantire il rispetto delle regole. Chiediamo a tutti i cittadini di fare la propria parte, collaborando per una Catania più pulita e decorosa”.

La Polizia locale è da tempo impegnata in controlli per l’abbandono di rifiuti a Catania.