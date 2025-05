Rifiuti, danneggiati mezzi al Centro di Sferracavallo: raccolta sospesa

La denuncia della Rap

PALERMO – All’apertura del Centro Comunale di Raccolta “Nicoletti”, è stato rilevato il furto dei cavi di alimentazione di tre compattanti elettrici in uso al CCR. Lo fa sapere la Rap. Le attrezzature vengono giornalmente adibite alla raccolta congiunta della carta e cartone. Alla raccolta della plastica e delle lattine (imballaggi misti). E alla raccolta delle ramaglie e degli sfalci da potature (biodegradabili).

Purtroppo, a causa del citato furto, vista l’impossibilità di azionare i compattanti elettrici in questione, la Rap è stata costretta ad interrompere temporaneamente, presso il suddetto CCR, i conferimenti. Dell’accaduto sono state allertate le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

Gli autori del furto, per introdursi all’interno del CCR, hanno anche divelto un tratto della recinzione perimetrale (in paletti e rete) posto nella parte retrostante in prossimità delle rampe dello svincolo autostradale. Si presume che il furto sia avvenuto nell’arco di tempo intercorso tra il pomeriggio di ieri e le prime ore dell’alba di oggi.