Rifiuti e degrado a Porta dei Greci: l’Ance Palermo scrive al Comune

La denuncia del direttore dell'Associazione dei costruttori sullo stato della porta storica alla Kalsa

1' DI LETTURA

PALERMO – Materassi, coperte, oggetti di vario tipo ma soprattutto sporcizia ed escrementi. È questo lo scenario che si presenta agli occhi di quanti passano sotto l’arco di Porta dei Greci, in piazza Kalsa. Una delle porte di accesso alla città, si trova da anni in uno stato indecente e indecoroso che il direttore di Ance Palermo, Filippo Dattolo, nei giorni scorsi ha segnalato a Comune di Palermo, Rap e Polizia Municipale per chiedere un tempestivo intervento di bonifica della zona. Una nota che è rimasta senza risposta e senza riscontri nonostante i ripetuti solleciti.

“L’Associazione che dirigo – ha scritto il direttore di Ance Palermo ai vertici dell’amministrazione comunale – vuole condividere con voi la preoccupazione circa la situazione di grave degrado urbano presente a Piazza Kalsa ed in particolare sotto Porta dei Greci, trasformata in accampamento da un gruppo di senzatetto, con masserizie sparse nelle aiuole e, addirittura, con una latrina che sversa i liquami a cielo aperto. Non si può permettere che un luogo centrale e turistico della città diventi una discarica. Da mesi – continua nella lettera – ci troviamo nell’imbarazzo di essere costretti a lavorare in questo contesto e di ricevere, nostro malgrado, presso la nostra sede istituzionale, persone che poi manifestano il loro disappunto nel vedere questo degrado”.

Da oltre cinque mesi, inoltre, Ance Palermo è in attesa del rilascio di un Permesso di Costruire per il recupero di un piccolo spazio inserito nel complesso monumentale di Palazzo Forcella e che ha ingresso proprio da Porta dei Greci. “Il progetto – spiega l’architetto Dattolo – ha già avuto il parere favorevole della Soprintendenza e la sua realizzazione contribuirebbe al risanamento dell’intera zona di piazza Kalsa, dove bivaccano gruppi di persone che utilizzano Porta dei Greci per dormirci”.