Rifiuti, Figuccia: “Troppi comuni in crisi, accelerare sui termovalorizzatori”

Per il deputato regionale serve un commissario ad acta

PALERMO – “Troppi Comuni siciliani si trovano in una situazione di grave emergenza a causa dei rifiuti non smaltiti. Palermo con la discarica di Bellolampo è tra questi ed anche a Carini la situazione è preoccupante. Occorre un’accelerazione sulla pubblicazione della gara per la realizzazione dei due termovalorizzatori previsti a Gela e a Pantano d’Arci nel catanese. La Regione sta investendo oltre un miliardo di euro ma non è tollerabile un ulteriore ritardo nelle procedure. Se serve, il presidente della Regione nomini un commissario ad acta all’assessorato Energia per dare maggiore sprint alla procedura amministrativa. La Sicilia deve riscattarsi e dimenticare questo triste primato di Regione con un basso tasso percentuale di differenziata e area nella quale si è costretti a trasferire altrove i rifiuti per mancanza di impianti di termovalorizzazione. In tutto ciò rimaniamo tra le Regioni dove si paga una Tari altissima nonostante l’inefficienza del servizio di gestione dei rifiuti”. Lo afferma Vincenzo Figuccia, deputato di Prima l’Italia all’Assemblea regionale siciliana.