Rifiuti, Lombardo (ScN): l’ordinanza di Schifani non risolve la crisi

L'intervento del deputato regionale

CATANIA – “L’ordinanza 1/Rif del 24 giugno 2024 emanata ieri dal presidente della Regione, Renato Schifani, sembra non possa essere rispettata dalla Sicula Trasporti. Infatti, i mezzi sono ancora tutti in colonna davanti ai cancelli di contrada Coda Volpe”.

Lo afferma il deputato all’Ars di Sud chiama Nord, Giuseppe Lombardo, sull’impinato di Tmb della discarica della Sicula trasporti, gestita da amministratori giudiziari. “Sembra infatti – aggiunge Lombardo – che in questi minuti gli amministratori giudiziari, non coinvolti nella vicenda, stiano scrivendo perché non hanno la disponibilità delle aree per lo stoccaggio provvisorio delle eco balle. Questo aggrava ulteriormente l’emergenza, dimostrando l’incapacità dell’assessore e del presidente”.

“Non soltanto il governo regionale, insieme ai suoi predecessori, è la causa di questa emergenza, ma dimostra anche di non essere in grado di affrontarla e risolverla. Procederemo a verificare cosa sta accadendo e – annuncia il parlamentare di Sud chiama Nord – chiederemo le dimissioni del Presidente Schifani e dell’Assessore Di Mauro per una gestione da dilettanti!”.