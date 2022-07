Rifondazione comunista, Frank Ferlisi nuovo segretario provinciale

Prende il posto del dimissionario Vincenzo Fumetta

PALERMO – Il Comitato Politico della Federazione di Palermo del Partito di Rifondazione Comunista ha preso atto delle dimissioni del Segretario Vincenzo Fumetta. A seguito di ampio confronto è stato eletto quale nuovo Segretario Federale Frank Ferlisi.

A Vincenzo Fumetta vanno i ringraziamenti di tutti gli iscritti e delle iscritte per il pregevole lavoro svolto in questi ultimi dieci anni. Nel corso degli interventi è stato parimenti espresso apprezzamento per gli istituzionali uscenti a seguito della tornata elettorale, Barbara Evola e Giusto Catania.

Il Comitato Politico Federale ha deliberato altresì l’elezione di Antonio Marotta quale Presidente del Comitato Politico Federale e di Ramon La Torre alla carica di Segretario Cittadino.