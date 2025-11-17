 Riforma della giustizia, Maria Falcone: basta usare il nome di Giovanni
Riforma della giustizia, Maria Falcone: basta usare il nome di Giovanni

Parla la sorella del magistrato ucciso dalla mafia
PALERMO
di
PALERMO – “Negli ultimi giorni ho ascoltato troppe voci sulla riforma della giustizia e soprattutto a proposito della separazione delle carriere”. Lo ha detto Maria Falcone, sorella del magistrato assassinato nel ’92 e presidente della fondazione che porta il nome del giudice.

“Trovo di cattivo gusto – aggiunge – che si continui a tirare in ballo mio fratello Giovanni, utilizzando il suo nome per sostenere posizioni che lui non può commentare, né confermare, né smentire. Lo trovo profondamente scorretto e irrispettoso verso la sua memoria. Giovanni Falcone non può replicare e credo sia doveroso ricordare che a parlare per lui sono i suoi scritti e il suo lavoro, non interpretazioni o addirittura interviste mai esistite”.  

