 Rigettato l'appello, il sindaco di Giardini Naxos è ineleggibile
Rigettato l’appello del sindaco di Giardini Naxos, Stracuzzi è ineleggibile

Giorgio Stracuzzi, sindaco di Giardini Naxos
La causa è un vecchio incarico conferito dal Comune
IL CASO
di
La prima sezione civile della Corte di Appello di Messina, presieduta da Massimo Gullino, ha rigettato l’appello del sindaco di Giardini Naxos, Giorgio Stracuzzi, e confermato la sentenza di primo grado che lo aveva dichiarato ineleggibile per un vecchio incarico per lavori conferito dal Comune, prima della sua elezione, al fratello Antonino, architetto.

Una contestazione questa effettuata dal candidato sindaco delle ultime consultazioni amministrative, Agatino Bosco, e da un candidato al Consiglio comunale, Francesco Palumbo.

Sul giudizio era intervenuta anche da ‘Libera voce naxiota’, rappresentata da Luigi Rodi, ma la richiesta dell’associazione contro l’appello del primo cittadino è stata a sua volta dichiarata inammissibile.
Il prossimo passaggio giudiziario potrebbe essere un ricorso in Cassazione. Intanto la sentenza dovrà essere comunicata all’assessorato agli Enti Locali per gli adempimenti del caso. 

