Rilasciate a Gaza 4 soldatesse israeliane

ROMA (ITALPRESS) – Sono state liberate in anticipo rispetto a quanto previsto in un primo momento, le quattro soldatesse israeliane coinvolte nello scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, secondo quanto previsto dall’accordo che ha portato al cessate il fuoco a Gaza. Un convoglio della Croce Rossa composto da 4 veicoli, è partito da Rafah per il valico di Kerem Shalom per entrare a Gaza City, dove nella piazza è avvenuto il rilascio di Karina Ariev, Daniella Gilboa, Naama Levy e Liri Albag. Diverse decine di combattenti di Hamas si sono radunate in piazza a Gaza City. Le quattro soldatesse, prima di essere consegnate alla Croce Rossa, sono state fatte sfilare su un palco davanti alla folla e ai media presenti e ora saranno ora condotte in una base militare nei pressi del confine, dove saranno sottoposte a un primo controllo. Da lì verranno trasportate in ospedale per incontrare le loro famiglie per la prima volta dopo 477 giorni di prigionia. Secondo quanto previsto dagli accordi, in cambio del rilascio Israele si è impegnata a riconsegnare 200 detenuti palestinesi che si trovano in carcere. Contemporaneamente dalla folla radunata a Tel Aviv è partito un lungo applauso per sottolineare la gioia e la soddisfazione per l’avvenuta liberazione.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-