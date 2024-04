Necessario l'intervento dei vigili del fuoco

BRASILE – Cosa ci fa un’auto nelle scale? Un insolito incidente ha creato scompiglio al parcheggio dello stadio Mineirao di Belo Horizonte, in Brasile, quando un tifoso di calcio, sbagliando strada al termine della partita del 14 aprile, ha finito per intrappolare la sua auto su una rampa di scale. Il bizzarro evento è stato immortalato in un video da un passante che si è trovato testimone della scena.

Auto incastrata nelle scale: il video virale

La vettura, che appare chiaramente bloccata sui gradini di un’uscita pedonale del parcheggio, è stata oggetto di curiosità e stupore. L’autista, in un’intervista concessa alla CNN Brasil, ha spiegato di aver confuso un segnale di uscita pedonale con uno per auto, portando così al malinteso che ha causato l’incidente.

Per liberare l’auto dalla sua inaspettata posizione, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato un cavo d’acciaio e un meccanismo manuale. L’operazione di recupero è stata resa particolarmente complicata dalla struttura del parcheggio, caratterizzata da soffitti troppo bassi per permettere l’accesso di un carro attrezzi.



