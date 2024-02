Rinnovo delle concessioni, la Lega: “Evitate forti instabilità e incertezze”

La nota del capogruppo in consiglio comunale

CATANIA – Sul rinnovo delle concessioni di commercio nelle aree pubbliche, Prima l’Italia – Lega esprime “soddisfazione”. In una nota, il capogruppo del partito in consiglio comunale Giuseppe Musumeci commenta così l’approvazione della delibera di giunta che prevede il rinnovo delle concessioni di commercio sul suolo pubblico.

Rinnovo delle concessioni, la nota

“Esprimiamo soddisfazione – scrive nella nota Musumeci – per l’avvio del procedimento di rinnovo delle concessioni di commercio sulle aree pubbliche deliberato dalla giunta comunale che ha recepito la normativa nazionale per accompagnare la direttiva Bolkestein al fine di evitare effetti distorsivi, tensione sociale ed effetti negativi sugli operatori del settore. Il mancato rinnovo delle concessioni avrebbe, infatti, determinato forti instabilità ed incertezze a danno di numerosi piccoli imprenditori che svolgono attività commerciali presso i mercati cittadini e i chioschi di bibite, luoghi chiave della socialità catanese”.

“Una vicenda che la Lega – prosegue la nota – insieme al suo assessore Giuseppe Gelsomino ha seguito, passo dopo passo, attraverso numerosi incontri con gli operatori del settore che rischiavano, dall’oggi al domani, di perdere la loro attività lavorativa e che, invece, oggi possono tirare un sospiro di sollievo. Continueremo a seguire le evoluzioni di questo caso anche con la nostra deputazione nazionale e regionale: il nostro partito sarà sempre al fianco dei lavoratori. Il nostro obiettivo è quello di favorire il rispetto delle regole e delle leggi in un contesto europeo mettendo al primo posto il diritto al lavoro e le peculiarità dei territori del nostro Paese”.

L’Associazione Nazionale Ambulanti ANA-UGL Nazionale, della Sicilia e di Catania esprimono grande soddisfazione. “Un ringraziamento sincero – scrivono – di questo importante risultato raggiunto ed in particolare il Sindaco di Catania, Enrico Tarantino, che ha raccolto le nostre richieste e l’Assessore Giuseppe Gelsomino. Ed ancora un ringraziamento merita il Vice Presidente della Regione Sicilia, On. Luca Sammartino per aver condiviso e sostenuto le nostre ragioni anche con incontri molto proficui; ringraziamo inoltre l’Avv. Puccio La Rosa con il quale abbiamo interloquito intensamente e ci ha aiutato nel percorso e ringraziamo infine l’amico Roberto Tudisco per esserci stato vicino fin dal primo momento in questa nostra battaglia a tutela del lavoro ambulante a Catania”.