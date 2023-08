Rinvenuta e sequestrata piantagione di canapa indiana a Trapani

Le piante erano pronte per l’essicazione ed il successivo smercio

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Misiliscemi, insieme ai colleghi della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani, durante un servizio perlustrativo in campagna hanno localizzato una piantagione di canapa indica.

In particolare, gli operanti all’interno di un piccolo appezzamento di terreno in località “Borgo Fazio”, hanno rinvenuto e sequestrato circa 100 piante di canapa indiana in fiore dell’altezza variabile tra 30 cm e i 2 metri, ormai pronte per l’essicazione ed il successivo smercio.

Le piante e il materiale idoneo alla coltivazione e all’irrigazione sono stati posti sotto sequestro. I Carabinieri sono al lavoro per risalire all’identità degli autori del reato