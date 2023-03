Rinvenuto morto in un canalone il 78enne scomparso

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa.

1' DI LETTURA

PATERNO’. I suoi familiari ne avevano denunciato la scomparsa nella giornata di ieri. Un uomo di 78 anni si era allontanato per andare a raccogliere arance nella zona di Pietra Lunga a Paternò e, da quel momento, si erano più avute sue notizie. Sul posto, si erano portati pattuglie dei carabinieri, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco assieme ai volontari dell’Apas: tutto il territorio è stato battuto palmo a palmo prima della tragica scoperta.



L’anziano signore è stato rinvenuto privo di vita in uno dei vecchi canaloni dell’acqua. Non è chiaro se il 78enne abbia accusato un malore o abbia finito col cadere mortalmente. Fatto che verrà appurato dal medico legale giunto sul posto.