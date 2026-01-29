Rinvio del ddl sugli enti locali, il sindaco di Agira: “Un’ occasione persa”

Maria Greco: "Adeguare la Sicilia al resto d'Italia su democrazia e pari opportunità"

“Il nuovo rinvio all’Assemblea Regionale Siciliana del disegno di legge sugli Enti Locali rappresenta l’ennesima occasione persa per adeguare la Sicilia al resto d’Italia su temi fondamentali di democrazia, pari opportunità e diritti istituzionali”, lo dice Maria Greco, sindaco di Agira, che aggiunge: “Dal dibattito parlamentare della seduta del 28 gennaio emerge la proposta di recepire almeno alcune norme che sono già pienamente vigenti a livello nazionale e di trovare un accordo su questi punti. Ritengo questa strada giusta, concreta e responsabile, perché consentirebbe alla Sicilia di compiere finalmente un passo avanti, evitando ulteriori rinvii che discriminano i Comuni e comunità locali siciliani”.

“Recepire le norme nazionali”

“Da Sindaco di Agira, al secondo mandato – aggiunge – sento il dovere di intervenire nel dibattito pubblico e di rivolgere un appello ai parlamentari regionali affinché si proceda senza indugio al recepimento delle norme nazionali, a partire da quelle sulla rappresentanza di genere nelle giunte comunali e sulla possibilità del terzo mandato per i sindaci. Nel Comune di Agira la parità di genere non è uno slogan, ma una scelta concreta: la mia Giunta è composta per il 50 per cento da donne e anche il Consiglio comunale esprime una leadership femminile, con una Presidente e una vicepresidente. Questo dimostra che l’equilibrio di genere non solo è possibile, ma rafforza la qualità delle istituzioni e delle decisioni amministrative”.

“Sul tema del terzo mandato, è inaccettabile che i Sindaci siciliani e i cittadini siciliani continuino a essere discriminati rispetto al resto del Paese. Il divario normativo attuale che non garantisce l’uniforme esercizio sull’intero territorio nazionale dei diritti politici fondamentali di elettorato attivo e passivo potrebbe presentare profili di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 51. Eventi emergenziali recenti, come il ciclone Harry, hanno dimostrato Con estrema chiarezza quanto il ruolo dei Sindaci sia centrale e insostituibile”.

“Sindaci sempre in prima linea”

“Sono i Sindaci a stare in prima linea, a farsi carico delle emergenze, a collaborare nella ricostruzione dei territori e a garantire che nessun cittadino venga lasciato indietro. Il Sindaco rappresenta l’istituzione più vicina alle persone, assumendosi responsabilità enormi, spesso con risorse limitate ma con il peso delle aspettative e dei bisogni di un’intera comunità sulle spalle. L’approvazione della norma sul terzo mandato non è un privilegio personale, ma un atto di rispetto verso la figura del Sindaco e verso il lavoro quotidiano che svolge, soprattutto nelle fasi più difficili e drammatiche della vita di un territorio. È un riconoscimento della continuità amministrativa come valore e del voto che devono poter esprimere liberamente i cittadini”.

“Mi auguro che la mancata approvazione di queste norme non sia dettata da logiche elettorali nei singoli collegi, né da timori legati a future incompatibilità con il ruolo di assessore regionale. Le leggi devono essere costruite nell’interesse generale della Sicilia e dei siciliani, non sulla base di calcoli personali o di breve periodo. La Sicilia non può e non deve restare indietro. Adeguare la normativa regionale a quella nazional – conclude il primo cittadino – non è una concessione, ma un atto di giustizia istituzionale e di rispetto verso le autonomie locali, gli amministratori e i cittadini che devono poter scegliere, con il voto, da chi vogliono essere rappresentati.