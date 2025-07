Riposto, controlli straordinari: sequestri di droga, multe e sanzioni

Le verifiche dei Carabinieri

CATANIA – Controlli a tappeto dei Carabinieri a Riposto. Su disposizione del Comando provinciale di Catania, i militari della Stazione locale – con il supporto della Squadra di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia” e del NAS – hanno avviato un servizio straordinario di prevenzione e controllo nel centro cittadino e nei quartieri popolari. L’attività si inserisce in un piano di interventi intensificati per l’estate, anche in considerazione del maggiore afflusso turistico e commerciale.

Vendita abusiva e occupazione suolo pubblico

In piazza Commercio, due ambulanti sono stati sanzionati: uno vendeva frutta e verdura occupando la carreggiata, l’altro esponeva pesce lungo il marciapiede, senza autorizzazioni e in violazione delle norme igienico-sanitarie. Entrambi sono stati multati per occupazione abusiva del suolo pubblico.

Droga e munizioni in un edificio popolare

Nel corso della stessa operazione, i Carabinieri hanno effettuato una perquisizione in un edificio di edilizia popolare, trovando oltre sette grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi, una termosigillatrice e due proiettili da caccia calibro 12. Tutto è stato sequestrato a carico di ignoti: sono in corso le indagini per identificare i responsabili.

Violazioni in un lido

Sotto la lente anche uno stabilimento balneare gestito da un 59enne del posto. I militari del NAS hanno riscontrato violazioni nei sistemi di autocontrollo (HACCP) relativi alla gestione degli alimenti nel bar del lido. Al titolare è stata comminata una sanzione da 2 mila euro.

Infine, sono stati controllati 10 veicoli e 6 persone. Un’auto è stata sequestrata per mancanza di revisione.