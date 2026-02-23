L'annuncio di Sammartino

RIPOSTO (CATANIA) – “Una buona notizia per la città di Riposto: l’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha finanziato la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del mercato del pesce e il punto di sbarco all’interno del porto con un contributo pari a 300mila euro”. Lo annuncia l’assessore all’Agricoltura della Regione Siciliana, Luca Sammartino.

Il bando

l progetto fa riferimento al bando piccoli interventi infrastrutturali a terra a servizio della pesca marittima. “Un finanziamento che mira a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e che punta all’ammodernamento delle strutture – aggiunge Sammartino -. L’intervento consentirà, inoltre, di migliorare i servizi danneggiati a causa degli ultimi eventi calamitosi che hanno riguardato la zona”.