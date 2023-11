L'operaio è rimasto illeso

REGNO UNITO – Rischia la vita in mare, salvato con una scavatrice. Un autista di scavatrice è diventato un eroe improvvisato aiutando un collega in serie difficoltà sulle coste del Dorset, nel Regno Unito. Il filmato, che ha catturato l’attenzione dei social media, mostra l’operatore del mezzo agricolo utilizzare abilmente la benna del suo veicolo per trarre in salvo un altro uomo che in quel momento era rimasto bloccato nel mare presso la spiaggia di Bournemouth.

Il salvataggio con la scavatrice

Il drammatico evento è avvenuto mentre i lavoratori erano impegnati in un progetto del Consiglio di Bournemouth, Christchurch e Poole (BCP), finalizzato alla protezione della spiaggia dall’erosione. L’operaio in difficoltà si era trovato in una situazione pericolosa dopo che la sua scavatrice si era incastrata nella sabbia. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del suo collega, la situazione non è degenerata.

L’assessore all’ambiente di Bournemouth, Christchurch e Poole, Andy Hadley, ha confermato che il conducente è rimasto illeso. Ha inoltre lodato la prontezza dell’operaio, che è riuscito a isolare l’alimentazione del carburante della sua scavatrice, evitando ulteriori rischi.

Le immagini dell’eroico salvataggio con la scavatrice sono state condivise su Twitter dall’utente Django Shelton, riscuotendo ammirazione e stupore da parte della comunità online.



