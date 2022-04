Rischio salmonella, Kinder ritira alcuni prodotti dal mercato

In una nota divulgata in occasione del ritiro in Italia si legge che si è trattato di una decisione “volontaria e precauzionale“

ITALIA Condividi

Ferrero ritira dal mercato alcuni prodotti. Dopo le uova Kinder Surprise ritirate dal mercato britannico, questa volta ad essere coinvolti sono alcuni lotti di Kinder Schoko-Bons con scadenza tra il 28 maggio e il 19 agosto 2022. Oltre che in Italia, i lotti in questione circolavano sui mercati di Francia, Belgio, Regno Unito, Germania, Svezia e Paesi Bassi. I prodotti ritirati dal mercato provengono dallo stabilimento belga di Arlon. La decisione è giustificata dalle indagini in corso su alcuni casi di salmonellosi verificatisi nel Nord Europa. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie britanniche, i casi segnalati e riconducibili a prodotti Kinder sembra siano almeno 63. In Francia, invece, sono 21 i pazienti ricoverati con salmonella segnalati dall’Istituto Pasteur di Parigi e ben 15 hanno dichiarato di aver consumato i prodotti Kinder ritirati. L’azienda di Alba ha replicato puntualizzando che “ad oggi, nessun prodotto analizzato sui mercati coinvolti dal richiamo è risultato contaminato da salmonella“. In una nota divulgata in occasione del ritiro in Italia si legge che si è trattato di una decisione “volontaria e precauzionale, in linea con i valori che da sempre guidano il Gruppo Ferrero, quali la massima priorità alla tutela del consumatore, alla qualità e alla sicurezza alimentare dei propri prodotti“. L’azienda invita i consumatori che avessero acquistato questo tipo di prodotti a non consumarlo e contattare il numero verde. Precisa infine che “tutti gli altri prodotti Ferrero, compresi i Kinder dedicati alla Pasqua e tutte le caratterizzazioni della ricorrenza pasquale, non sono coinvolti dal richiamo“.

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI