Risponde alle cure dei medici la 24enne accoltellata e lasciata in fin di vita

Aggredita dall'ex compagno

CATANIA. La buona notizia c’è. Ed è quella che risponde alle cure dei medici la 24enne accoltellata dall’ex compagno 28enne nella serata di lunedì scorso. Almeno tre fendenti di un coltello da cucina all’addome l’hanno lasciata in fin di vita: ricoverata d’urgenza al Policlinico di Catania, sembrerebbe – per fortuna – fuori pericolo. Anche se la 24enne continua, inevitabilmente, a rimanere sotto osservazione medica.

L’agguato ed il fermo

Il 28enne era ancora in possesso delle chiavi dell’appartamento condiviso fino a poco tempo prima con l’ignara vittima dell’agguato. La ragazza aveva deciso di interrompere la storia: troppi comportamenti “nervosi”, l’avevano portata alla drastica decisione con la coppia che aveva avuto due figli.

Ma quelle chiavi, come detto, erano rimaste in possesso dell’uomo che approfittando dell’assenza da casa dell’ormai ex compagna è entrato in casa e si è nascosto. Al rientro della giovane è sbucato fuori: e sarebbero scaturite urla e minacce fino a quelle coltellate che hanno lasciato la ragazza in una pozza di sangue. L’arrivo tempestivo di un vicino che ha allertato i soccorsi le ha probabilmente salvato la vita.

Per il 28enne nelle prossime ore è attesa la convalida del fermo.