Rissa a Mazzarino dopo un incidente, eseguite cinque misure cautelari

La violenta lite a martellate il 9 giugno scorso

MAZZARINO – Cinque arresti a Mazzarino per una violenta rissa che si è verificata lo scorso 9 giugno. L’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale di Gela su richiesta della procura, è stata eseguita dai carabinieri nei confronti di 5 persone, di età compresa tra i 22 e 44 anni, tutti con precedenti di polizia.

All’origine della rissa, secondo quanto ricostruito dai militari, un incidente stradale tra due persone del luogo, a cui era seguito il pestaggio di uno dei coinvolti nel sinistro. Per ritorsione sarebbe stata messa in atto una spedizione punitiva degenerata poi nella rissa. Due dei soggetti coinvolti nella violenta lite dovettero far ricorso alle cure sanitarie per le gravi ferite riportate, avendo subito colpi inferti con un bastone e un martello.

Quel giorno i carabinieri, ricevuta la segnalazione al 112 per una violenta lite in via Purgatorio, arrestarono, in flagranza, tre dei partecipanti alla rissa. Le successive indagini hanno consentito di acquisire prove a carico di tutti i partecipanti alla rissa. Il Gip presso il Tribunale di Gela ha disposto gli arresti domiciliari nei confronti di 4 indagati, mentre per un altro è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.