Catania, caos e colpi di sgabello: aggressione brutale in centro VIDEO

In ospedale il titolare di un noto ristorante: le immagini

CATANIA – Un’aggressione violenta ai danni di agenti del corpo della municipale è avvenuta la scorsa notte in pieno centro a Catania. Siamo in via Sebastiano Addamo, alle spalle del Palazzo centrale dell’Università e a pochi metri dalla Questura di Catania.

I due agenti sarebbero stati aggrediti sia fisicamente che verbalmente con “minacce di morte” perché hanno multato un’auto parcheggiata in doppia fila che intralciava l’attività di un noto ristorante del centro. Le immagini del video raccolto da LiveSicilia sono scioccanti.

Aggredito anche lo stesso titolare del ristorante, poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Si tratta di Roberto Tudisco, presidente peraltro dell’associazione di categoria Mio Italia, che ha denunciato i fatti alle autorità. Nel verbale si parla “di pugni e colpi di sgabello” e di una “irruzione all’interno del locale”.

I due aggressori sono stati poi arrestati da agenti di polizia delle Volanti per resistenza e offesa a pubblico ufficiale e rifiuto di rifiuto di fornire le proprie generalità.

Il sindaco di Catania: “Saranno processati per direttissima”

L’Amministrazione Comunale di Catania esprime massima solidarietà ai due agenti di Polizia Municipale aggrediti ieri sera nel centro storico, nella piazzetta Sebastiano Addamo, durante lo svolgimento del servizio di pattugliamento notturno del territorio e contrasto alla sosta selvaggia.

Il sindaco Enrico Trantino e l’assessore Alessandro Porto si sono anzitutto sincerati delle condizioni di salute dei due operatori considerato che entrambi hanno avuto comminati sette giorni di prognosi dai medici ospedalieri.

Domani ci sarà il processo per direttissima considerata la flagranza degli atti di violenza nei confronti di pubblici ufficiali di cui sui si sono resi autori.

“Un fatto molto grave – hanno commentato il sindaco Trantino e l’assessore Porto – che non rimarrà neanche questa volta impunito. Si illude chi pensa che a Catania ci siano zone franche e attuare condotte violente restando impunito, evitando le prevedibili azioni della Giustizia, il fronte istituzionale e della sicurezza cittadino è compatto nel contrasto e la repressione a ogni forma di sopraffazione”.

Piena solidarietà ai due agenti della Polizia Locale è stata espressa anche dal Presidente del consiglio comunale di Catania Sebastiano Anastasi.

“E’ assolutamente intollerabile – ha dichiarato – che si verifichino questi episodi di violenza. Come Presidente del Consiglio Comunale chiedo all’amministrazione, al prefetto, al governo nazionale e a tutti gli organi competenti che si lavori per un piano operativo che possa arginare questa escalation di violenza che non può, assolutamente, mettere a repentaglio la vita o l’incolumità di chi lavora per tutelare la comunità”.

Le reazioni

“Una scena apocalittica con due agenti della polizia municipale di Catania aggrediti e presi a pugni da due uomini perché ‘colpevoli’ di fare il loro dovere e di garantire l’ordine in pieno centro a Catania”. A sottolinearlo è il consigliere comunale di ‘Prima L’Italia- Lega per Salvini Premier’ Andrea Cardello.

“L’intero gruppo ‘Prima L’Italia-Lega per Salvini Premier’ è vicino ai due tutori dell’ordine e soprattutto a Roberto Tudisco, presidente del Mio Italia e titolare di un’attività commerciale della zona, a sua volta aggredito da questi soggetti perché li stava filmando con il cellulare. Il tutto sotto lo sguardo attonito di centinaia di persone e soprattutto di turisti”.

“Catania non è questa – ha aggiunto – e noi condanniamo con forza questo vile atto di aggressione e criminalità che si è protratto anche dopo l’arresto dei due che hanno continuato a minacciare i due vigili urbani. E’ fondamentale attivare un tavolo di sicurezza per potenziare ulteriormente i controlli delle forze dell’ordine nel cuore di Catania e nel suo centro storico”.