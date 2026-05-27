Indagano i poliziotti della Squadra mobile

Un ragazzo di 22 anni, è morto nella notte di mercoledì 27 maggio all’ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo essere rimasto gravemente ferito da una coltellata inferta durante una violenta rissa avvenuta nella serata di martedì, su un binario della stazione Certosa, a Milano.

I suoi aggressori, stando a quanto al momento emerso, sarebbero riusciti a scappare via a bordo di un treno.

Milano, è morto in ospedale il 22enne accoltellato

I soccorsi sono scattati poco dopo le 22 quando all’altezza del binario 6 sono intervenuti gli agenti della polfer e il personale del 118 con due ambulanze e un’automedica. Ad avere la peggio è stato Gianluca Ibarra Silvera, 22 anni. Il giovane, nato a Milano da famiglia originaria dell’Ecuador, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli di Milano, in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime a causa di una ferita alla gamba sinistra. È morto poche ore dopo, nella notte, in ospedale.

Le indagini

Stando a quanto al momento emerso, prima dei fendenti ci sarebbe stata una rissa al binario che avrebbe coinvolto una decina di persone. Insieme agli agenti della polfer martedì sera in via Mambretti sono intervenuti anche i poliziotti della Squadra mobile che ora indagano sulla rissa finita nel sangue con un omicidio.

Insieme al ragazzo al binario, al momento dell’intervento dei soccorsi, c’era un’altra persona, probabilmente un parente, che è stato invece portato all’ospedale Sacco in codice verde, con leggere abrasioni alla mano e alla gamba destra.