Rissa per questioni d’amore, giovane accoltellato: è grave

Lotta per la vita all'ospedale Villa Sofia

PALERMO – Giovane accoltellato a Palermo: è in gravi condizioni. Doveva essere un chiarimento per una relazione finita tra due fidanzati ed è finita in una rissa tra ex parenti e amici e un giovane ferito con due coltellate al fianco, ed è ricoverato in gravi condizioni. L’episodio è accaduto la notte scorsa nel rione Tommaso Natale, dove alcuni ragazzi, tra i 18 e i 19 anni, compresi l’ex fidanzato e il fratello della ex fidanzata, hanno avuto una discussione che è degenerata.

Due coltellate, poi la corsa in ospedale

Uno dei giovani che aveva semplicemente accompagnato un contendente è stato raggiunto da due fendenti al fianco. Il ragazzo è stato soccorso da personale medico del 118 e portato in ospedale a Villa Sofia. Le sue condizioni sono gravi. Sul tentativo di omicidio indaga la squadra mobile della questura.

E’ ricoverato con la prognosi riservata il 18enne ferito con due coltellate al fianco sinistro la scorsa notte nel quartiere Tommaso Natale a Palermo. Le sue condizioni vengono monitorate dai medici del pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia.

Interrogatori in questura

In queste ore gli agenti della squadra mobile stanno sentendo alcuni giovani che avrebbero preso parte alla discussione sfociata poi in rissa. Almeno in sei si sarebbero dati appuntamento per strada nei pressi di via Cardillo. Il 18enne rimasto ferito avrebbe accompagnato uno dei due giovani che avrebbero dovuto discutere sulla relazione finita tra l’ex fidanzato della ragazza e il suo ex cognato.