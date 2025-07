Sull'accaduto indaga la polizia

VITTORIA (RAGUSA) – Tre persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, con colpi di coltello durante una rissa tra migranti scoppiata la notte scorsa nella zona di via Tenente Alessandrello a Vittoria.

I tre sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale Guzzardi. Sull’accaduto indaga la polizia.