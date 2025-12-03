Rissa tra minorenni a Siracusa, picchiata una ragazzina

La polizia passa al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza

SIRACUSA – Rissa tra minorenni a Siracusa sabato scorso, a Porta Marina, in Ortigia. Quando sul posto sono giunte le volanti della polizia, i giovani si sono dileguati. Dopo uno scontro verbale tra alcune ragazze, è seguita l’aggressione nei confronti di una di loro. Due giovani hanno fatto ricorso alle cure del pronto soccorso dell’ospedale Umberto I per lesioni lievi. Gli investigatori stanno cercando di raccogliere le testimonianze e analizzando i filmati delle telecamere di videosorveglianza.

La vicenda è stata resa nota dal deputato regionale del M5S, Carlo Gilistro. “Quello che è successo a Porta Marina non è una rissa tra ragazzi, ma una pugnalata allo stomaco. Una ragazzina circondata e picchiata da altre ragazzine, dei giovani che intervengono per aiutarla, poi il branco che arriva, pesta, ferisce e scappa. Nel cuore di Ortigia, che dovrebbe essere il posto dove portare i figli a respirare bellezza, non paura. Possiamo cambiare rotta, se cominciamo a smettere di essere spettatori indignati e tornare ad essere adulti presenti” dice Gilistro.